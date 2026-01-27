Osmaniye’de jandarma son bir haftada 92 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 95 asayiş olayıyla ilgili 92 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9, ifadeye yönelik aranması bulunan 17 olmak üzere toplam 26 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 19-25 Ocak tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 95 asayiş olayıyla ilgili 92 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 gram bonzai, 35 sentetik jap ve 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 17 ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 8 ve 10 yıl ve üzeri arası cezası bulunan 1 olmak üzere 26 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.