Osmaniye’de jandarma son bir haftada 99 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 123 asayiş olayıyla ilgili 99 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23, ifadeye yönelik aranması bulunan 21 olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 – 8 Mart tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 123 asayiş olayıyla ilgili 99 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 tabanca, 97 adet tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 64 adet av tüfeği mühimmatı, 3 cep telefonu, 1 diz üstü bilgisayar, 9 simkart, 3 flash bellek, 11 kilo çay, 20 adet diğer elektronik eşyalar, 750 adet puro, 47 adet muhtelif ev büro eşyası bulundu. Ayrıca, 13 gram skunk tohumu, 2 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 123 gram kubar esrar ve 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 21, 0-5 yıl arası cezası bulunan 21 ve 5-10 yıl arası 1 ve 10 yıl ve üzeri 1 olmak üzere toplam 44 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.