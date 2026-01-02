İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu, Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu H.E. (26) tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı’nca, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Osmaniye Merkez ilçede DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E.’nin kaldığı adrese sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, ekipler evde detaylı arama yaptı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 



Osmaniye 2.01.2026 12:09:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ jandarmadan operasyonu Suriye uyruklu tutuklandı

