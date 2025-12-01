Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, 3 Aralık “Dünya Engelliler Haftası” kapsamında Kadirli ilçesindeki Yalnızdut Şehit Kemal Akyiğit Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimi verdi.

Özel eğitim öğrencilerinin bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte; temel trafik kuralları, trafik güvenliği, okul servislerinde emniyet kemeri kullanımı, karayolunda güvenli şekilde karşıdan karşıya geçme, trafik ışıkları ve anlamları gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik jandarması ekipleri, mini eğitim araçlarıyla öğrencilerin birebir pratik yapmasını sağlayarak öğrenmenin kalıcı olmasını hedefledi. Etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitapları ve renkli balonlar dağıtılarak eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuldu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.