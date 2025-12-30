Osmaniye’de jandarmadan yılbaşı öncesi “Mutluluğa kurşun sıkma” uyarısı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesinde meskun mahalde ateşli silahla rastgele ateş edilmemesi konusunda vatandaşları uyaran kısa bir video hazırladı. Paylaşılan videoda, her yıl eğlence amacıyla havaya ateş açılması sonucu can kayıplarının yaşandığına dikkat çekilerek, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişilerin hapis cezası ile cezalandırılacağı vurgulandı.
Videonun başında, yılbaşı ve benzeri kutlamalarda rastgele ateş açmanın ciddi sonuçlara yol açtığı belirtilirken, bu tür davranışların hem can güvenliğini tehlikeye attığı hem de toplum huzurunu bozduğu ifade edildi.
Konuya ilişkin Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde her yıl meskun mahalde ateşli silahla rastgele ateş etme olayları neticesinde onlarca vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Ülkece yeni yılı mutlulukla karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde; kutlama ve eğlencelerin Türk milletinin yüksek karakterine uygun, birlik ve beraberlik içerisinde icra edilmesi maksadıyla; vatandaşlarımızın eğlenirken diğer vatandaşlarımızın yaşama özgürlüğünü kısıtlayan ve toplumun genel huzurunu bozan silahla ateş etme davranışından kaçınması, mutluluğa gölge düşürülmemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda; Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.”
Paylaşılan uyarı videosunun sonunda ise Türk Ceza Kanunu’nun 170’inci maddesi hatırlatılarak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna dikkat çekildi. Açıklamada, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlike yaratacak şekilde silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtildi. Hazırlanan video, “Mutluluğa kurşun sıkma” mesajıyla sona erdi. 



