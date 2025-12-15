İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de kadın kooperatiflerine teknik gezi
Osmaniye'de kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Hasanbeyli ilçesine bağlı Yanıkkışla Köyü’nde kurulması planlanan kadın kooperatifi için teknik gezi düzenlendi. Faaliyetin, diğer kadın kooperatifleriyle kaynaşmayı sağlamak, dayanışma kültürünü geliştirmek ve ortak çalışma imkânları oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Düziçi ilçesi ile Merkez Değirmenocağı Köyü’nde ki kadın kooperatiflerine gerçekleştirilen teknik geziye; Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özcan Demirtaş, Hasanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Kuru ile kooperatiflerden sorumlu teknik personeller katıldı.
Ziyaretlerde, kooperatiflerin kuruluş süreçleri, yürütülen faaliyetler, üretim ve pazarlama çalışmaları ile karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Teknik gezi sayesinde, Yanıkkışla Köyü’nde kurulması planlanan kadın kooperatifinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlanması hedeflendiği vurgulandı. 



Osmaniye 15.12.2025
