Osmaniye’de Kahramanmaraşlılar İftar Sofrasında Buluştu

Osmaniye’de yaşayan Kahramanmaraşlılar, Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, Beyoğlu Yemekçilik’te gerçekleştirildi.

İftar programına Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, CHP İl Başkanı Mutlu Yavuzer, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, OGC Başkanı İsrafil Avcı, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Cengiz, Osmaniye Önder Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Mehmet Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Osmaniye’de yaşayan Kahramanmaraşlı vatandaşlar ile davetliler katıldı.

Programın sunuculuğunu Türkçe Öğretmeni Cennet Karacaoğlu yaptı. Diyanet-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mikail İğde’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda açılış ve selamlama konuşmasını Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Yunus Temiz gerçekleştirdi.

Temiz konuşmasında, iftar buluşmasının yalnızca bir yemek programı olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir yemek sofrasında değil, aynı zamanda bir kardeşlik sofrasında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif’in bereketiyle kalplerimizi birleştiren bu akşamda Osmaniye’nin misafirperverliği ile Kahramanmaraş’ın samimiyetini paylaşıyoruz. Bizler komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu buluşma, acıları ve sevinçleri ortak olan Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi iki kadim şehrin evlatları olarak birliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Federasyon olarak amacımız; yardımlaşma bilincini canlı tutmak, memleket hasretini gidermek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir” dedi.

Programda konuşan 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Özdemir, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, “Osmaniye’de yaşayan Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. Bir arada olmak, aynı duyguyu paylaşmak ve aynı ülke için kalbimizin atması son derece kıymetlidir. Çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar bize sahip olduklarımızın değerini daha iyi hatırlatıyor. Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasıyla gurur duyuyoruz. Kahramanmaraş’ımızla gurur duyuyoruz, Osmaniye’mizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da konuşmasında Osmaniye ile Kahramanmaraş arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Yanık, “Kahramanmaraş ve Osmaniye adeta etle tırnak gibidir. Yüzyıllar içerisinde akrabalıklar, dostluklar ve güçlü bağlar oluşmuştur. Fiziki olarak ayrı şehirler olsak da gönül olarak her zaman bir aradayız. Çukurova havzasında aynı kültürü, aynı mayayı ve aynı duyguyu paylaşan insanlarız. Çukurova’nın vatanseverliği dillere destandır” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak Osmaniye’nin eski adı olan “Cebelibereket”in anlamına dikkat çekti. Serdengeçti, Ramazan’ın bereketiyle Cebelibereket’in bereketinin aynı sofrada buluştuğunu belirterek birlik ve dayanışmanın önemine değindi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.