Osmaniye’de kan bağışıyla hem hayata hem doğaya destek

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Kızılay’ın başlattığı “birbirimize candan bağlıyız, sende kan bağışçısı ol ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım” sloganı ile hastanedeki gönüllüler kan bağışına davet edildi.
Bu çerçevede, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, sağlık personelleri ve vatandaşlar açılan standa gelerek, kan bağışında bulunup, toplumsal dayanışmaya katkı sağladı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, kan bağışının önemine dikkat çekerek, “Kan bağışı hayat kurtarır. Hastanemiz ev sahipliğinde, Türk Kızılay’ı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde bağışımızı yaptık. Bir ünite kanın üç farklı hastaya umut olabildiğini unutmayalım. Kan bağışlayarak hem kendi sağlığınızı koruyabilir hem de bir başkasının yaşamına dokunabilirsiniz” dedi.
Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına üç fidan dikileceğini belirten Hakkoymaz, “Gönüllülerimizin iyiliği geleceğimize nefes olmaktadır. Unutmayalım; her kan bağışı bir hayat, her fidan ise geleceğe bırakılan bir umuttur” diye konuştu.



