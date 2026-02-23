Osmaniye’de karateciler, kuşak terfi sınavında ter döktü

Osmaniye'de karate sporcuları, kuşak terfi sınavında ter döktü. Başarı sporcular, yeni kuşaklarını düzenlenen törenle aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren karate sporcularının 2026 yılı 1. dönem kuşak terfi sınavları, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sınav, Osmaniye Karate İl Temsilcisi ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Hayriye Tabak ile Karate Antrenörü Ali Tabak gözetiminde yapıldı. Toplam 25 sporcunun katıldığı kuşak sınavında genç karateciler, hem teknik hem de uygulamalı parkurlarda performanslarını sergileyerek ter döktü. Ailelerin de büyük ilgi ve heyecanla takip ettiği sınav sürecinde sporculara; karate branşına yönelik temel teknik hareketler uygulamalı olarak yaptırılırken, aynı zamanda temel bilgi düzeylerini ölçen sorular yöneltildi. Disiplin, özgüven ve azmin ön plana çıktığı sınavda sporcular başarılı performanslarıyla takdir topladı. Sınavı başarıyla tamamlayan sporcular, yeni kuşaklarını düzenlenen törenle, misafirler ve ailelerinin huzurunda aldı. Program sonunda sporcular ve veliler, antrenörler hatıra fotoğrafı çektirerek 2026 yılının ilk kuşak sınavını ölümsüzleştirdi.