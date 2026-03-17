Osmaniye’de karton yüklü tır çaya düştü, sürücü öldü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

Osmaniye'de otoyolda kontrolden çıkan karton yüklü tır, dere yatağına düştü. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Canik (54) yaşamını kaybetti.
Kaza, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu (TAG) Osmaniye gişelerinin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde  meydana geldi. Osmaniye yönünden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Mustafa Canik idaresindeki karton yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Hamıs Çayı’na düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kabin içerisinde bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Mustafa Canik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



Osmaniye 17.03.2026 09:53:00
