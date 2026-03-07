Osmaniye’de kompleks kalp girişimleri IVUS teknolojisiyle yapılmaya başlandı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde damar içi görüntüleme teknolojisi (IVUS) kullanılarak kompleks ve özellikli koroner girişimler uygulanmaya başlandı. Hastanede artık kompleks ve çatal damar stentleme, ana koroner damar müdahaleleri ile ileri derecede kireçli damarların tedavisinin başarıyla gerçekleştirilebildiği belirtildi. Bu sayede hastaların ileri merkezlere sevk edilmeden nitelikli ve üst düzey kardiyolojik tedaviye Osmaniye’de de ulaşabildiği ifade edildi.
Türk Kardiyoloji Derneği’nin desteğiyle düzenlenen “IVUS / Kompleks Koroner Workshop” programına alanında deneyimli hekimler Prof. Dr. Ali Nazmi Çalık ve Uzm. Dr. Cuma Süleymanoğlu katıldı. Program kapsamında çevre illerden gelen hekimlerin de iştirakiyle 4 kompleks koroner girişimin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Gerçekleştirilen çalışmaların hastanenin güçlü teknik altyapısını ve hekim kadrosunun yetkinliğini ortaya koyduğu belirtilirken, sürece öncülük eden Başhekim Prof. Dr. Hakan Hakkoymaz’a teşekkür edildi. Açıklamanın sonunda, “Güçlü altyapı, güçlü kadro, güçlü sağlık hizmeti, Osmaniye’de sağlık her geçen gün daha ileriye taşınıyor.” denildi



