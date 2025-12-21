Osmaniye’de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Osmaniye'de otoyolda seyir halindeki bir minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki bir kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Osmaniye-Gaziantep otoyolu Mamure İstasyonu civarında meydana geldi. Bahçe istikametine ilerleyen 63 AHU 649 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma kaza olayıyla ilgili inceleme başlattı.