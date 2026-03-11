İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de koruyucu aileler iftar sofrasında buluştu

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftarda buluştu. Osmaniye Valiliği tarafından koruyucu aileler ve çocuklarına yönelik, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Karaçay Restaurant ve Cafede iftar programı düzenlendi. İftar öncesinde Vali Serdengeçti, ailelerin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak, ailelerle sohbet etti. İftar programına İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da katıldı. Çocuklarla özel olarak ilgilenen Vali Serdengeçti, iftar programına katılan ailelere teşekkür etti.
Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Daha sonra konuşan Vali Serdengeçti, “Ramazan ayımızın bu kutsal günlerinde sizlerle bir arada bulunmaktan ziyadesiyle mutluyuz, soframızı Halil İbrahim sofrası yaptınız, bereketlendirdiniz. Sizler peygamberlere has olan, salih insanlara has olan, iyi insanlara has olan davranışı, bir hareketi, bir icrayı yerine getirdiniz. Toplumdaki kimsesiz gözüken evlatlarımıza sahip çıktınız, onlara ilgi gösterdiniz, şefkat gösterdiniz, merhamet gösteriyorsunuz. Onları ülkemizin geleceğine, istikbalin güzelliğine hazırlıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Toplum ancak bu şekilde, ilgiyle insan yetiştirerek medeniyetini, geleceğini kurtarabilir. Ve bu ilgi sizlerde var olduğu müddetçe her yönüyle sağlamız, geleceğe çok ferah bir şekilde bakabiliriz. Sizlerle soframızda buluştuk, soframızı şereflendirdiniz. Şereflendik ve onurlandık, hepinizden Allah razı olsun.”dedi.
İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı’nın yaptığı duanın ardından çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle program sona erdi.



Osmaniye 11.03.2026
