İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi
Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından
Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi
Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu
Hatayspor evinde maglup:1-2

Osmaniye’de koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı

Osmaniye’de koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı

Osmaniye’de koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı

Osmaniye'de sağlık personelleri tarafından, Ramazan ayının birlik ve dayanışma atmosferinden faydalanılarak toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Millet Bahçesi’nde kurulan sağlık standında vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte kurulan etkileşimli sağlık standı aracılığıyla vatandaşlarla birebir iletişim kuruldu. Stantta, koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşlara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de verildi. Ziyaretçilere, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları, kanserde erken teşhis ve tarama programları, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, ruh sağlığı farkındalığı, kadın sağlığı ile gebe ve kronik hastalara yönelik danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Program kapsamında ayrıca kalın bağırsak kanseri taramaları konusunda da farkındalık oluşturuldu. Sağlık personeli, kalın bağırsak kanserinin belirtilerinin farklı sağlık sorunlarında da görülebileceğine dikkat çekerek, herhangi bir belirti olmasa dahi 50–70 yaş aralığındaki vatandaşların erken tanı amacıyla tarama yaptırmasının önem taşıdığını vurguladı.
Vatandaşlara, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezinde ücretsiz olarak yapılan gaitada gizli kan testi hakkında da bilgi verildi. Yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarla koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumda daha fazla benimsenmesini, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini ve vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.



Osmaniye 11.03.2026 11:37:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Belen’in “Gül” Gibi Başkanı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi

2

Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

3

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı

4

Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6

Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

7

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

8

Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi

9

Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu

10

Hatayspor evinde maglup:1-2