Osmaniye’de koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı

Osmaniye'de sağlık personelleri tarafından, Ramazan ayının birlik ve dayanışma atmosferinden faydalanılarak toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Millet Bahçesi’nde kurulan sağlık standında vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte kurulan etkileşimli sağlık standı aracılığıyla vatandaşlarla birebir iletişim kuruldu. Stantta, koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşlara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de verildi. Ziyaretçilere, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları, kanserde erken teşhis ve tarama programları, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, ruh sağlığı farkındalığı, kadın sağlığı ile gebe ve kronik hastalara yönelik danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında ayrıca kalın bağırsak kanseri taramaları konusunda da farkındalık oluşturuldu. Sağlık personeli, kalın bağırsak kanserinin belirtilerinin farklı sağlık sorunlarında da görülebileceğine dikkat çekerek, herhangi bir belirti olmasa dahi 50–70 yaş aralığındaki vatandaşların erken tanı amacıyla tarama yaptırmasının önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlara, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezinde ücretsiz olarak yapılan gaitada gizli kan testi hakkında da bilgi verildi. Yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarla koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumda daha fazla benimsenmesini, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini ve vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.