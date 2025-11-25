Osmaniye’de mavi yumurtlayan özel cins tavuk çalındı, o anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de mavi yumurta yumurtlayan özel cins tavukların çalındığı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 22 Kasım Cumartesi akşamı Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evin bahçesine girerek hedef aldığı özel cins tavukları kısa sürede topladı. Görüntülerde, şüphelinin önce bahçeyi kontrol ettiği, ardından mavi yumurtlayan tavukları diğerlerinden ayırarak toplayıp dışarı çıktığı görülüyor. Hırsızın, çaldığı tavukları bahçede ipe asılı bir tişörtün içine doldurduğu ve rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı da kameraya yansıdı. Tavukları çalınan Sertan Yılmaz, bir süredir benzer şekilde tavuklarının kaybolduğunu, olayın güvenlik kamerasıyla netleştiğini belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Osmaniye 25.11.2025 14:04:00
Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

