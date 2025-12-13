Osmaniye’de mavi yumurtlayan tavukları çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de hayvan hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında mavi yumurtlayan cins tavuk hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Korkut Ata ve Mevlana mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen kanatlı hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtları mercek altına alan ekipler, incelemelerin ardından kimliği belirlenen S.G‘nin, 4 farklı adreste hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin söz konusu hırsızlık olaylarında; 3 adet köy tavuğu, 4 adet mavi yumurtlayan cins tavuk, 2 adet beyaz tavuk ile 1 adet kask çaldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan S.G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Osmaniye 13.12.2025
