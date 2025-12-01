Osmaniye’de mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'de bir işyerinin önünde bulunan ve üzeri demir parmaklıklarla kapalı mazgala düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Üzeri demir parmaklıklarla kapalı mazgala düşen yavru kediyi kendi imkânlarıyla çıkaramayan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kediyi kurtarmak için mazgalın üzerindeki demir parmaklıkları hidrolik kesme makasıyla kesti. Açılan alandan içeriye uzanan bir itfaiye eri, özel koruyucu eldivenler kullanarak yavru kediyi bulunduğu yerden dışarıya çıkardı.

Kurtarılan yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğu görülmesinin ardından sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi ise hızlı ve hassas müdahalesi için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.