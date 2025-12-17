Osmaniye’de Modern Kütüphane Projesi Hayata Geçiyor

Osmaniye'de, eski Sağlık Meslek Lisesi’nin bulunduğu alanda yeni İl Halk Kütüphanesi’nin yapımına başlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilecek proje kapsamında, modern mimariye sahip, donanımlı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir kütüphane şehre kazandırılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yeni kütüphanenin her yaştan vatandaşın rahatlıkla faydalanabileceği şekilde planlandığı belirtildi. Öğrenciler, araştırmacılar ve kitapseverler için nitelikli bir çalışma ortamı sunacak olan yeni hizmet binasında; çocuk kütüphanesi ve etkinlik alanları, engelli erişimine uygun çalışma bölümleri, okuma ve sessiz salonların yer alacağı belirtildi. Kütüphane bünyesinde ayrıca kafeterya ve teras alanlarının yanı sıra, bağımsız girişe sahip 7/24 açık çalışma salonu da hizmet vereceği, bu uygulama ile Osmaniye’de ilk kez kesintisiz kütüphanecilik hizmeti sunulmuş olacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Yeni hizmet binasında bodrum kat, fuaye alanı, çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, kilim atölyesi, mescit, arşiv ve depo alanları ile birlikte sığınak ve teknik hacimler de yer alacaktır. Fonksiyonel planlamasıyla hem bireysel çalışmaya hem de sosyal ve eğitsel faaliyetlere uygun bir yapı oluşturulacaktır. Osmaniye İl Halk Kütüphanesi Restorasyon ve Yeni Hizmet Binası Projesi, kültürel mirasın korunması, çağdaş kamu hizmeti anlayışı ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini bir araya getiren nitelikli bir kamu yatırımıdır. Proje, Osmaniye’nin uzun vadeli kültürel gelişimine katkı sağlayacak örnek bir yapı olarak hayata geçirilmektedir.” Denildi.