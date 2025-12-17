İlginizi Çekebilir

Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek
Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı
Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu
Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı
Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
Flo Group'ta üst düzey atama

Osmaniye’de Modern Kütüphane Projesi Hayata Geçiyor

Osmaniye’de Modern Kütüphane Projesi Hayata Geçiyor

Osmaniye’de Modern Kütüphane Projesi Hayata Geçiyor

Osmaniye'de, eski Sağlık Meslek Lisesi’nin bulunduğu alanda yeni İl Halk Kütüphanesi’nin yapımına başlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilecek proje kapsamında, modern mimariye sahip, donanımlı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir kütüphane şehre kazandırılacak. 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yeni kütüphanenin her yaştan vatandaşın rahatlıkla faydalanabileceği şekilde planlandığı belirtildi. Öğrenciler, araştırmacılar ve kitapseverler için nitelikli bir çalışma ortamı sunacak olan yeni hizmet binasında; çocuk kütüphanesi ve etkinlik alanları, engelli erişimine uygun çalışma bölümleri, okuma ve sessiz salonların yer alacağı belirtildi. Kütüphane bünyesinde ayrıca kafeterya ve teras alanlarının yanı sıra, bağımsız girişe sahip 7/24 açık çalışma salonu da hizmet vereceği, bu uygulama ile Osmaniye’de ilk kez kesintisiz kütüphanecilik hizmeti sunulmuş olacağı kaydedildi. 
Açıklamanın devamında, “Yeni hizmet binasında bodrum kat, fuaye alanı, çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, kilim atölyesi, mescit, arşiv ve depo alanları ile birlikte sığınak ve teknik hacimler de yer alacaktır. Fonksiyonel planlamasıyla hem bireysel çalışmaya hem de sosyal ve eğitsel faaliyetlere uygun bir yapı oluşturulacaktır. Osmaniye İl Halk Kütüphanesi Restorasyon ve Yeni Hizmet Binası Projesi, kültürel mirasın korunması, çağdaş kamu hizmeti anlayışı ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini bir araya getiren nitelikli bir kamu yatırımıdır. Proje, Osmaniye’nin uzun vadeli kültürel gelişimine katkı sağlayacak örnek bir yapı olarak hayata geçirilmektedir.” Denildi. 



Osmaniye 17.12.2025 15:25:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ Modern Kütüphane Projesi Hayata Geçiyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek

2

Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı

3

Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

4

Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

5

Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı

6

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu

7

Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı

8

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

9

BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği

10

Flo Group'ta üst düzey atama