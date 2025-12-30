İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de öğrenci yurdunda yangın tatbikatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Osmaniye Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu’nda, olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Gerçekleştirilen tatbikata yurt personeli, öğrenciler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri katıldı. Senaryo gereği yurt binasında temsili bir yangın çıkmasıyla birlikte alarm sistemleri devreye alındı. Öğrenciler, yurt görevlilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda kısa sürede ve güvenli bir şekilde binayı tahliye etti. Tatbikat boyunca acil durum kurallarına titizlikle uyuldu.
Tatbikatın ardından AFAD yetkilileri tarafından öğrencilere yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, yangın anında doğru müdahalenin önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Esat Kamberoğlu, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu tür tatbikatlarla hem personelimizin hem de öğrencilerimizin olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlıyoruz,” ifadelerini kullandı. Kamberoğlu ayrıca, tatbikatların öğrencilerin acil durumlara karşı bilinçlenmesi ve doğru refleksler geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından yurt personeli ve öğrenciler, uygulamalı eğitimin son derece faydalı olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. 



Osmaniye 30.12.2025
