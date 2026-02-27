Osmaniye’de Öğrenciler Ramazan geleneğini yaşattı

Osmaniye'de ortaokul öğrencileri, Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini okul ortamında yeniden canlandırdı. Davul çalıp maniler söyleyen öğrenciler, öğretmenlerinden bahşiş toplayarak renkli görüntülere sahne oldu.

Merkezde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu öğrencileri, Ramazan ayının kültürel mirasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ellerine davul alan öğrenciler, dillerinde manilerle sınıfları, öğretmenler odasını ve okul müdürünün odasını tek tek gezerek Ramazan coşkusunu okula taşıdı.

Ramazan davulcusu geleneğini canlandıran öğrenciler, söyledikleri “Davulun içi pekmez. Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz hocam, davulcu buradan gitmez.” şeklinde söyledikleri manilerle hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine keyifli anlar yaşattı. Sınıfları dolaşan “minik davulcular”, bir başka gelenek olan davulcu bahşişini de öğretmenlerinden aldı.

Okul idaresinin destek verdiği etkinlikte, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yapıldı. Öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sırasında çekilen görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hazırlanan klip, okulun sosyal medya hesaplarından, “Mustafa Özden Ortaokulu olarak Ramazan ayı geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun.” notuyla paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan okulun izci takımı öğrencileri tarafından “Ramazan ayı nedir?” başlıklı bir etkinlik de gerçekleştirildi. Öğrenciler, sırayla kamera karşısına geçerek üzerinde “Ramazan muhasebe ayıdır, arınma, dayanışma, dua, bereket, iyilik, yardımlaşma, rahmet, ibadet, şükür, affetme ve beraberlik ayıdır” ifadelerinin yer aldığı dövizleri göstererek bir video hazırladı. “Ey Sevgili Ben de Gelem Sana” ilahisi eşliğinde hazırlanan video da okulun sosyal medya hesabında paylaşıldı.