Osmaniye’de öğrencilerden ilahiye hep bir ağızdan eşlik etti

Osmaniye'de farklı okullarda öğrenciler, son günlerde sosyal medyada da ilgi gören Celal Karatüre’nin seslendirdiği “Kâbe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisini hep bir ağızdan söyledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni adlı. 
Merkezde bulunan Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Fatih’in Torunları’ öğrencilerinden bir gurup, sınıftan ilahiyi seslendirerek çıkıp koridorda devam ettikleri görüldü. Öğrencilerin uyumlu şekilde ilahiye seslendirmeleri cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.  Diğer yandan Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda ise teneffüs saatinde okul hoparlörlerinden çalınan ilahiye öğrenciler bahçede hep birlikte eşlik etti. Benzer görüntüler Güneysu İlkokulu’nda da yaşandı. Öğrencilerin ilahiye coşkuyla katıldığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Okul bahçesindeki öğrencilerin hep bir ağızdan koro şeklinde eşlik etmeleri ise kameralara yansıdı. Paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



Osmaniye 26.02.2026 13:16:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ öğrencilerden ilahiye ağızdan eşlik

