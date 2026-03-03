İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de öğrencilerden Ramazan’a özel manevi söyleyişler

Osmaniye'de müzik bölümü öğrencileri tarafından Ramazan ayına özel manevi içerikli program düzenlendi. Birlik, sabır ve paylaşma temalarının ön plana çıktığı etkinlik, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.
Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, 11’inci sınıf müzik bölümü öğrencileri sahne aldı. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan repertuarda ilahiler, tasavvuf müziği eserleri ve geleneksel ezgiler yer aldı. Öğrenciler, koro ve solo performanslarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Program boyunca seslendirilen eserlerde Ramazan ayının toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü iklimine vurgu yapıldı. Katılımcılar, öğrencilerin sahne performansını ilgiyle izlerken zaman zaman eserlere alkışlarıyla eşlik ettiler. Etkinlik sonunda programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.



