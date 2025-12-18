Osmaniye’de ormanlarda gece denetimi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla eş zamanlı gece kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirdi. Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinden hareket eden ekipler, sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmaların gece boyunca titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, “Yeşil vatan için gece nöbetindeyiz. Yürütülen çalışmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluk ya da usulsüzlüğe rastlanılmamıştır” denildi.
Açıklamada ayrıca, saha faaliyetlerinin mevsim şartları gözetilmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği vurgulanarak, “Orman varlığımızı koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeşil Vatan’ın korunması için büyük özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Kışın kar üstünde, yazın köz üstünde; durmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey yeşil vatan, her şey Osmaniye’miz için” ifadelerine yer verildi.



Osmaniye 18.12.2025 16:16:00
