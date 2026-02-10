Osmaniye’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’de otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.50 sıralarında Osmaniye-Toprakkale yolu Sebze Hali yakınlarında meydana geldi. Osmaniye’den Toprakkale istikametine seyir halinde olan otomobil, yeni ulaşıma açılan Akyar Etap 2 TOKİ–D400 bağlantı yolundan kontrolsüz şekilde çıkan pikapla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kendi etrafında iki tur dönerken, pikap yan yatarak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.