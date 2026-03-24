Osmaniye’de otomobil iş yerine girdi, kaza anı kamerada

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma aşıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin camından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. İş yerinde ve araçta hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.