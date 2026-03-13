Osmaniye’de, otoyolda motosiklet yarışı yapanlara 430 bin TL ceza

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de otoyolda motosikletle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişi ile görüntüleri sosyal medya hesaplarından övgüyle paylaşan 4 kişiye toplam 430 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Yarış yapan 2 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, 9 Mart’ta E-90 Otoyolu üzerinde motosikletle yarış yapıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler yarış yapan kişilerin M.Ç. (36) ve M.S. (27) olduğu belirlendi. Harekete geçen jandarma, kısa süre içerisinde motosiklet sürücülerini ve yarış görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan 4 kişiyi yakaladı. 
11 Mart’ta yapılan işlemler kapsamında M.Ç. ve M.S. ile yarış görüntülerini kendi sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşan 4 kişiye toplam 430 bin 719 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca M.Ç. ve M.S. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli tahkikat başlatıldı. Öte yandan M.Ç.’nin sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.



Osmaniye 13.03.2026 12:22:00 0
