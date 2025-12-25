İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de özel spor tesisleri denetlendi

Osmaniye’de özel spor tesisleri denetlendi

Osmaniye'de il genelinde faaliyet gösteren özel spor tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin amacının yalnızca eksiklikleri tespit etmek olmadığı, aynı zamanda tesis yöneticileriyle iş birliği içinde çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek olduğu vurgulandı.
Ekipler, kontroller sırasında tesislerin hijyen koşullarını, spor dallarına uygunluğunu ve Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği’ne uyumunu titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde, her yaş grubundan vatandaşın güvenli, sağlıklı ve standartları yüksek ortamlarda spor yapabilmesinin hedeflendiği belirtildi. Denetimler sonrasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tesis yetkililerine gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılırken, mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere ise teşekkür edildi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun yaygınlaştırılması, tesislerin hizmet kalitesinin artırılması ve özellikle gençlerin daha güvenli alanlarda spor yapabilmesi amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaştı. 



Osmaniye 25.12.2025
