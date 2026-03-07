Osmaniye’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Osmaniye merkeze bağlı Çona köyündee, park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde park halinde bulunan bir otomobilde çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çarpa hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.