Osmaniye’de “Ramazan’da Sağlık Programı” kapsamında vatandaş bilgilendirildi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Ramazan ayı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. “Ramazan’da Sağlık Programı” çerçevesinde düzenlenen saha çalışmasında, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmak hedeflendi.
Şehitlik Anıtı önünde kurulan iftar çadırı yanındaki alanda düzenlenen program kapsamında sağlık sisteminin temel bileşenleri olan Halk Sağlığı Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Sağlık hizmetlerine etkin ve doğru erişimin desteklenmesi amacıyla çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapıldı.
İftar programı bilgilendirme standında; sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam, kanser taramaları ve evlilik öncesi tarama programları, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, ruh sağlığı farkındalığı, kadın sağlığı hizmetleri ile gebe ve kronik hastalara yönelik sunulan sağlık hizmetleri hakkında broşür dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara yüz yüze danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



