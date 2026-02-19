Osmaniye’de ramazan’ın manevi iklimi hastaneye taşındı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi iş birliğiyle “Ramazan Farkındalık Standı” hazırlandı. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Osmaniye Kadın Kolları tarafından ramazan ayının manevi atmosferini hastane ortamında da hissettirmek amacıyla kurulan standa yoğun ilgi oldu. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hakan Hakkoymaz da standı ziyaret ederek Ramazan ayının birlik beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Stant kapsamında çocuklara balon ve çeşitli küçük ikramlıklar dağıtılırken, diyanet işleri başkanlığı yayınları da hediye edildi. Ayrıca İl Müftü Yardımcısı Seher Yılmaz, İl Müftümüzün eşi Nursel Taşcı ve gönüllülerin katılımıyla kadın doğum servisi ile çocuk servisleri ziyaret edilerek hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunulup hediyeler takdim edildi. Ramazan sevincine vurgu yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren hastane personeli ve hasta yakınları, İl Müftülüğü ve TDV Osmaniye Kadın Kolları gönüllülerine teşekkür etti.