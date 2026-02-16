Osmaniye’de sağanak sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor

Osmaniye'de günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İl genelinde ekipler sahada incelemelerini sürdürürken, üreticilerden aşırı yağışlara bağlı su birikintilerine karşı tarla içi drenaj kanallarını açık tutmaları, bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı dikkatli olmaları ve olumsuz durumlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmelerinin önem taşıdığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, ekiplerin sahadaki çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Şube ve İlçe Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürmektedir. Üreticilerimizin yanında olmaya ve süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışların ardından hayvan işletmelerine ait ahırlarda meydana gelen hasarları ve derelerde oluşan taşkınların tarım arazilerine verdiği zararları yerinde inceledi. Kuvvetli yağışların ardından Sumbas ilçesinde yapılan kontrollerde ise tarım arazilerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği, denetim ve kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Düziçi ilçesinde ise tarımsal faaliyetlerin etkilendiği alanlarda teknik ekipler tarafından arazi kontrolleri gerçekleştirildi. Buğday ve arpa başta olmak üzere ekili alanlarda oluşabilecek zararların yerinde değerlendirildiği, gerekli tespit ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İl ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekiplerin saha çalışmaları ve hasar tespit süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildiren yetkililer, üreticilerin aşırı yağışlara bağlı su birikintilerine karşı tarla içi drenaj kanallarını açık tutmaları, bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı dikkatli olmaları istendi. Olumsuz durumlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmelerinin önem taşıdığını vurgulandı.