Osmaniye’de sağanak ve fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı

Osmaniye’de etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle göle dönen yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından sırtta taşınarak güvenli alanlara tahliye edildi. Ayrıca, Karaçay Deresi'nin debisinin yükselmesi cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fakıuşağı Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yatan ağaçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı kavşağının yan sokağında su birikintisi içinde kalan motosikletli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su içinde kalan araçlar da ekiplerin çalışmasıyla güvenli alanlara çekildi. İtfaiye erleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyarak güvenli bölgeye götürdü.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Osmaniye’mizde etkisini artıran yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları ve trafik aksamaları yaşanmaktadır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanızı ve riskli güzergâhlardan uzak durmanızı önemle rica ediyorum. Ekiplerimiz sahada; gelişmeleri anbean takip ediyor ve olumsuz hadiselere ivedilikle müdahale ediyoruz” dedi.

Öte yandan Valilik'ten yapılan meteorolojik uyarıda, 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Osmaniye genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Belediye ile AFAD ve DSİ’ye ait ekiplerin sahada teyakkuz halinde oldukları bildirildi.