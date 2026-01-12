İlginizi Çekebilir

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti
Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı
Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi
Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu
Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu
Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde su birikintileri oluştu, vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.
Merkezde bir otomobil, biriken suyun içinden geçmek isterken yolda kaldı. Araç, belediyeye ait traktörle çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağanak yağışın ardından Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta, Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere tüm ekipler sahada görev aldı. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri, temizlik ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi. Yağış nedeniyle arızalanan ve yolda kalan araçlar ise belediye ekiplerince güvenli şekilde çekilerek kurtarıldı. Yetkililer, yağışların etkili olduğu süreçte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diğer yandan, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde ise bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kaldı. 



Osmaniye 12.01.2026 15:50:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti

2

Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı

3

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı

4

Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

5

Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi

6

Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu

7

Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu

8

Toroslar ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

9

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

10

Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı