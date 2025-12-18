Osmaniye’de sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sigara bırakma polikliniklerinde, vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerini bırakmaları için ücretsiz danışmanlık ve tedavi hizmeti sunulduğu kaydedildi. Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Dr. Derya Yıldırım, sigarayı bırakmak isteyenlerin hem yüz yüze hem de on-line randevu sistemiyle kolayca destek alabileceklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Dr. Derya Yıldırım, tütün ve tütün ürünlerinin başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununun temel risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

Sigaranın akciğer kanseri, KOAH, astım, enfeksiyonlar ve alerjik rahatsızlıklar gibi hastalıklara yol açtığını belirten Dr. Yıldırım, aynı zamanda kalp krizi, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının da başlıca sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

Tütün kullanımını bırakmanın hastalıkların önlenmesinde son derece etkili bir yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Dr. Yıldırım, “Sigarayı bırakmak için öncelikle zihinsel olarak kendimizi hazırlamalı ve gerçekten bunu istemeliyiz. Hayatımızdaki gerekli değişiklikleri eksiksiz uygulamalıyız. Karar verdikten sonra en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak gerekli eğitimleri ve tedavileri ücretsiz olarak alabilirsiniz” dedi.

Osmaniye’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi, devlet hastaneleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigara bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini aktaran Dr. Yıldırım, ayrıca zaman problemi yaşayan vatandaşlar için Kasım ayından itibaren on-line muayene hizmetinin de MHRS üzerinden ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Yıldırım, sözlerini, “MHRS’de Sağlıklı Hayat Merkezi Uzaktan Hasta Değerlendirme seçeneğini kullanarak randevu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı da 7/24 vatandaşlarımıza destek vermektedir. Sigarasız hayat, sağlıklı nefes.” ifadeleriyle tamamladı.