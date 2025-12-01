Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de silahlı saldırı girişimiyle ilgili yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde; Alparslan Türkeş Caddesi, Atatürk Caddesi ve Akyar Caddesi üzerinde, suçtan zarar gören şahsın husumetli olduğu şüpheliler tarafından geçiş güzergâhına pusu kurulduğu belirlendi. Şüphelilerin, trafikte mağduru sıkıştırarak ateş etmeye çalıştığı, ancak kullanılan tüfeğin tutukluk yapması nedeniyle saldırının gerçekleşmediği tespit edildi. Olayın aydınlatılması kapsamında bölgelerdeki 26 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 121 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin H.A.G., P.G. ve E.U. olduğu belirlendi. Şüpheliler, suç aletiyle birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 zanlı cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin araçla rakipleri ve pusu girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı.