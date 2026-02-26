İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de sportif yetenek taraması başladı

Osmaniye'de üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması başladı. Geçtiğimiz yıl il genelinde 7 bin 790 öğrencinin taramadan geçirildiği, yapılan değerlendirmeler sonucunda 654 öğrencinin spora yatkın bulunarak yönlendirildiği, Bu yıl ise il genelinde 10 bin 304 üçüncü sınıf öğrencisinin taranmasının hedeflendiği kaydedildi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı” kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tarama çalışmaları Osmaniye’de başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 356 bin 3. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı programın ilk aşaması olan “Genel Tarama, Test ve Ölçümler” süreci, 2 Şubat tarihi itibariyle Osmaniye ilçelerinde başlatıldı. Çalışmalar 26 Şubat tarihi itibariyle Osmaniye merkezde de start aldı.
Program kapsamında, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler tarafından çok amaçlı spor salonunda 3. sınıf öğrencilerine yönelik kapsamlı sportif testler uygulanıyor. Boy ve kilo ölçümlerinin ardından öğrenciler; el, kol ve bacak kuvvetlerini ölçen testlere katılıyor. Ayrıca dengeleme, yer değiştirme, nesne kontrolü ve birleştirilmiş hareketlerden oluşan koordinasyon parkurlarında performanslarını sergiliyorlar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, programın çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirterek, “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile çocuklarımızın hem fiziksel hem de psikososyal gelişimlerini destekliyoruz. Erken yaşta doğru branşa yönlendirme ile geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz.” Dedi. 
Program kapsamında başarılı olan öğrenciler, 10 aylık Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı’na dahil edilerek kendilerine en uygun branşlara yönlendirileceği vurgulandı.



