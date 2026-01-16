Osmaniye’de takdir belgesini alan öğrencilere 3 gün ücretsiz döner

Osmaniye'de takdir belgesi alan öğrenciler, karne sevinçlerini dönerle taçlandırdı. İlçede büyük takdir toplayan uygulama, esnafın eğitime verdiği desteğin güzel bir örneği olarak değerlendirildi.

Osmaniye’de 460 okulda 149 bin öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Toprakkale ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmet veren bir döner işletmecisi ise takdir alan öğrencilere 3 gün boyunca ücretsiz döner ve ayran ikram edeceğini duyurdu. Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Takdir belgesini alan öğrenciler, haberi duyar duymaz soluğu döner salonunda aldı. Tavuk dönerin keyfini çıkaran öğrenciler, aynı zamanda 15 günlük yarıyıl tatiline de mutlu bir başlangıç yaptı.

Toprakkale’de esnaflık yapan Ümit Yıldız, çocukları eğitime teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını belirtti. Yıldız, “Takdir alan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Onları ve ailelerini üç gün boyunca ücretsiz döner ve ayran ikramımızdan faydalanmaya bekliyoruz” dedi. Kampanyadan memnuniyet duyan öğrenciler ve veliler, bu anlamlı destek için işletme sahibi Ümit Yıldız’a teşekkür etti. İlçede büyük takdir toplayan uygulama, esnafın eğitime verdiği desteğin güzel bir örneği olarak değerlendirildi.