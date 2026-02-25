Osmaniye’de tedavi edilen 2 şahin doğaya salındı

Osmaniye'de tedavisi tamamlanan 2 şahin doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ercan Taner Öner’in katılımlarıyla doğa etkinliği gerçekleştirildi. Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve bakım süreçleri tamamlanan iki şahin, Çiftmazı Tabiat Parkı’nda Bölge Müdürü Alioğlu ve İl Müdürü Öner tarafından doğal yaşam alanlarına salındı. Şahinler kanat çırparak kısa sürede ormanlık alanda gözden kayboldu.

Yaban hayatının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve ekosistem dengesinin devamlılığı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde; yaralı ve bitkin halde merkeze getirilen şahinlerin, uzman ekiplerin özverili çalışmaları sonucu sağlıklarına kavuştuğu belirtildi. DKMP İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğaya salınan her canlının tabiatın dengesine bırakılan bir umut ve geleceğe verilen bir söz olduğu belirtilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı olarak yaban hayatını koruma ve yaşatma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade edildi.