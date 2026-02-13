Osmaniye’de tefecilik ve silah ticaretine yönelik operasyon: 15 tutuklama

İlginizi Çekebilir

Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip banka hesapları ile 16 adet taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye’de gerçekleştirilen operasyonda, 795 kişi ve 46 şirkete ait, toplam 10,2 milyar TL işlem hacmine sahip hesap hareketleri incelendi. Operasyon kapsamında çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat, uyuşturucu madde, tarihi eser ve POS cihazı ele geçirildi. Ayrıca 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip banka hesapları ile 16 taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yetkililer, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



