Osmaniye’de terör ve aranan şüphelilere operasyon: 3 tutuklama

Osmaniye'de jandarma ekiplerince terör örgütleri ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içerisinde terör örgütleri ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kaldıkları adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için adreslerine baskın düzenlendi. 
Yapılan operasyonlarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen bir şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile silahla yağma ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise 33 tabanca fişeği, dizüstü bilgisayar, flaş disk ve 11 cep telefonları ele geçirildi.



