Osmaniye’de TIR devrildi, alev alev yandı; itfaiye ters yönden müdahale etti

Osmaniye’de otoyolda kontrolden çıkarak devrilen TIR alev aldı. Yangında çekici tamamen yanarken, dorsede yüklü rulo halindeki ıslak mendil havluları zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, emniyet şeridinin kapatılması nedeniyle ters yönden ilerleyerek mümkün oldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana istikametine seyir halinde olan 76 AAC 452 plakalı, rulo halinde ıslak mendil havlusu yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü araçtan çıkarak kendini kurtarırken, TIR kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç yangını nedeniyle otoyolda ulaşım dururken, bazı sürücülerin emniyet şeridini kapatması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekti. Jandarma ekiplerince yolun ulaşıma kapatılmasının ardından itfaiye ekipleri ters yönden ilerleyerek yangına müdahale etti.

Yangında TIR’ın çekici kısmı tamamen yanarken, dorsedeki yükte de hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.