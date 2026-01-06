Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, sporun tabana yayılması ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz karate eğitimleri başlatıldı. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere spora ilgi duyan her yaştan vatandaşın katılımına açık olan karate eğitimleri, alanında uzman ve deneyimli antrenörler eşliğinde Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde temel karate tekniklerinin yanı sıra; disiplin, özgüven, öz kontrol, saygı ve spor ahlakı gibi değerlerin kazandırılması hedefleniyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ve sportif yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi amacıyla bu tür ücretsiz spor faaliyetlerine büyük önem verildiği ifade edildi. Karate branşının; bedensel dayanıklılık, denge, koordinasyon ve konsantrasyon gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. 
Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu’nda belirlenen program dâhilinde sürdürülen eğitimler, modern spor altyapısı ve güvenli ortamda devam ederken, katılımcılar antrenmanlara yoğun ilgi gösteriyor. Aileler de çocuklarının sporla iç içe büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Osmaniye genelinde farklı branşlarda açılan ücretsiz spor kurslarıyla sporu toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflerken, karate eğitimlerinin de bu vizyonun önemli bir parçası olduğu belirtildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, ilerleyen süreçte sporcu taramaları yapılarak yetenekli sporcuların kulüp ve müsabaka süreçlerine yönlendirileceğini ifade etti. Ücretsiz karate eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların, Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu’na başvurarak ya da Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabileceği bildirildi. 



Osmaniye 6.01.2026
