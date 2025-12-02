İlginizi Çekebilir

Osmaniyeli milli sporcu Ferit Özdemir’den dünya üçüncülüğü
Osmaniye’de yerleşim yerinde sansar görüntülendi
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Biruni Üniversitesinde HIV/AIDS Sempozyumu düzenlendi
Ateşli çocuğa kalın giysiler giydirmek iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor
Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor
BOM Karting takımı 5 podyum derecesiyle birinciliğini korudu
EY Küresel Tüketici Sağlığı Araştırması yayımlandı
Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan görevine başladı
Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı

Osmaniye’de ‘Vatan ve Kahramanlık’ buluşması: Gaziler tecrübelerini paylaştı

Osmaniye’de ‘Vatan ve Kahramanlık’ buluşması: Gaziler tecrübelerini paylaştı

Osmaniye’de ‘Vatan ve Kahramanlık’ Buluşması: Gaziler Tecrübelerini Paylaştı

Osmaniye'de Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi’nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Terörle mücadele ve Kıbrıs Gazilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin milli bilinç, tarih farkındalığı ve vatan sevgisini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar’ın koordinasyonunda yapılan programa, Terörle Mücadele Gazileri ile Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri katıldı. Etkinliğe Jandarma Maliye Üsteğmen Mehmet Fatih Ellez, Jandarma Maliye Teğmen Çağrı Gökalp Hakkoymaz, Jandarma Astsubay Mustafa Kısapala ile Kıbrıs Gazileri Mehmet Ersoylu, Ahmet Tuncel, Ömer Candemir, Mehmet Küçüktaş ve Süleyman Doğan iştirak etti. Gaziler, görevleri sırasında yaşadıkları zorlukları, vatan savunmasındaki fedakârlıkları ve şehitlik-gazilik kavramlarının taşıdığı anlamı öğrencilere kendi ifadeleriyle aktardı. Öğrenciler program boyunca milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin önemine ilişkin güçlü mesajlar aldı. Gazilerin samimi anlatımları, etkinliğe duygusal ve öğretici bir nitelik kazandırdı. 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, okul yönetimine teşekkür ederek eğitim kurumlarının milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolüne dikkat çekti.
Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Tolga Nacar, “Gençlerimizin kahraman gazilerimizle bir araya gelerek onların tecrübelerinden istifade etmesi son derece kıymetlidir. Bu tür programlar, milli tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Katkı sağlayan tüm gazilerimize, okul idaremize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Nacar, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakârca görev yapan tüm gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, programa katılarak öğrencilere ilham veren gazilere saygılarını iletti. 



Osmaniye 2.12.2025 09:41:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ ‘Vatan Kahramanlık’ buluşması: Gaziler tecrübelerini paylaştı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çelik, Osmaniye’nin Tanıtımına Büyük Destek Verdi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniyeli milli sporcu Ferit Özdemir’den dünya üçüncülüğü

2

Osmaniye’de yerleşim yerinde sansar görüntülendi

3

Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı

4

Biruni Üniversitesinde HIV/AIDS Sempozyumu düzenlendi

5

Ateşli çocuğa kalın giysiler giydirmek iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor

6

Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor

7

BOM Karting takımı 5 podyum derecesiyle birinciliğini korudu

8

EY Küresel Tüketici Sağlığı Araştırması yayımlandı

9

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan görevine başladı

10

Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı