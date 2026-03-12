İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de veliler, öğretmenler ve öğrencilerden anlamlı İstiklal Marşı videosu

Osmaniye'de Güneysu İlokulu öğretmenler, veliler ve öğrenciler, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 105. yıl dönümü dolayısıyla hazırladıkları video ile İstiklal Marşı’nı gururla okudu. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük beğeni topladı.
Merkez Güneysu İlkokulu tarafından hazırlanan anlamlı çalışmada öğretmenler ve farklı meslek gruplarında çalışan öğrenci velileri, İstiklal Marşı’nın her bir kıtasını sırayla okudu. Yaklaşık 1000 öğrenci ise son kıtayı hep bir ağızdan okuyarak hazırlanan videoya anlam kattı.
Hazırlanan videoda Okul Müdürü Halil Sümbül de yer alarak öğretmenlere, velilere ve öğrencilere eşlik etti. Her öğretmen ve velinin bir satır okuduğu görüntüler daha sonra birleştirilerek anlamlı bir video haline getirildi. 20 veli, 45 okul personeli ve yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla hazırlanan video ile birlik, beraberlik ve vatan sevgisine vurgu yapıldı.
Okul Müdürü Halil Sümbül, “Milli ve manevi duygularımızı yaşadığımız, bağımsızlık sembolümüz olan İstiklal Marşımızı gururla okuduk. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” dedi.



