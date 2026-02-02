Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de dağcılık ve spor tırmanışı tutkunlarına yönelik hazırlanan “Tırmanış Bahçesi” projesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe-Aslantaş Millî Parkı sınırları içerisindeki kayalık bölgede, spor tırmanışına uygun yeni rotalar oluşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından, Osmaniye Belediyesinin hazırladığı “Tırmanış Bahçesi” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, merkeze bağlı Kırmacılı Köyü Kızılkaya mevkiinde gerçekleştirilecek. Kalker yapıya sahip, çatlaklı ve gözenekli kayalıklarda 12 ile 40 metre arasında değişen uzunluklarda tırmanış rotaları oluşturulacak. Çalışmaların ise yaklaşık 20 gün sürmesi planlandığı belirtildi. Bölgenin, Osmaniye’de ilk olma özelliği taşıdığı ve dört mevsim boyunca tırmanış yapılabilen nadir alanlardan biri olacağı belirtildi. Proje kapsamında hazırlanacak rota kitapçıklarıyla bölgenin turizme kazandırılması hedeflenirken, ilerleyen süreçte arama-kurtarma eğitimlerinin de verilebileceği vurgulandı.
Oluşturulacak tırmanış parkurlarının, başlangıç seviyesinden profesyonel sporculara kadar geniş bir kitleye hitap edeceği ifade edildi. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği kapsamında çadır kampı ve karavan alanlarının oluşturulması, tırmanış şenlikleri düzenlenerek bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren ODAK üyesi ve 1. Kademe Dağcılık Antrenörü Ali Rıza Işık, “Osmaniye Belediyemizin hazırladığı ‘Tırmanış Bahçesi’ projesi için Kırmacılı Köyü Kızılkaya bölgesinde çalışmalarımıza başladık. Desteklerinden dolayı Osmaniye Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Tırmanış Antrenörü ve rota yapıcı Yahya Koç ise bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Burada çok kaliteli bir tırmanış alanı var. Kayaların yapısı oldukça elverişli. Çalışmalar tamamlandığında burası Türkiye’nin sayılı tırmanış bahçelerinden biri olacak. Dört mevsim tırmanış yapılabilen bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda düzenlenecek şenliklerle sporcuların uzun süreli olarak buraya gelmesini umuyoruz” diye konuştu.
Koç, bölgede yapılan teknik çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, “Tırmanış yapılabilecek yüzeyleri güvenli hale getiriyoruz. Emniyet noktaları oluşturuyor, kaya yüzeyindeki taş parçalarını ve bitki örtüsünü temizliyoruz. Aynı zamanda uzun ömürlü ve güvenli bir tırmanış için kaya yüzeylerine delikler açarak dübelleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



Osmaniye 2.02.2026
