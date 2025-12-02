Osmaniye’de yerleşim yerinde sansar görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de bir evin bahçe duvarı üzerinde çıkıp uzanan sansar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7593 Sokak’ta öğle saatlerinde bir sansar görüldü. Sansarı fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aç kaldığı için yiyecek arayışına çıktığı tahmin edilen sansarın sakin tavırları ve sevimli görüntüsü dikkat çekti. Bahçe duvarı üzerinde bir süre bekleyen sansar, çevreyi inceledikten sonra hızla kaçarak gözden kayboldu. Yerleşim yerinde nadir görülen bu anlar ise görenlerde şaşkınlık yarattı.  



Osmaniye 2.12.2025
