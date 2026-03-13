Osmaniye’de yıldız erkekler bilek güreşi müsabakalı sona erdi

Osmaniye'de okul sporları faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen Yıldız Erkekler Bilek Güreşi Müsabakaları sona erdi. Yarışmalarda, genç sporcuların azmi ve gücü izleyenlerden tam not aldı.

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve toplam 4 okuldan 30 sporcunun katılım sağladığı turnuva; sağ ve sol kol olmak üzere 18 farklı sıklette gerçekleştirildi. Gençlerin centilmence ama bir o kadar da hırslı mücadelesinin ardından şampiyonlar belli oldu.

Yarışmalar sonunda Toprakkale Şehit Süleyman Danacı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu birinci, Namık Kemal Ortaokulu ikinci ve Mevlâna Ortaokulu üçüncülük derecesi elde etti.

Turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan Toprakkale Şehit Süleyman Danacı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, elde ettiği bu başarıyla birlikte düzenlenecek olan Okul Sporları Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etme hakkını kazandı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle; Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş ve görevli beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Müdür Yusuf Çebi, “Turnuvaya katılan tüm okullarımızı, antrenörlerimizi ve sahadaki azimleriyle bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor; ilimizi bir üst grupta temsil edecek takımımıza başarılar diliyoruz." Dedi.