Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı

Osmaniye’de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı. Kaza saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu’nun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesi yönüne doğru seyir halinde olan 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı havanımda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.