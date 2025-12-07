İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
Osmaniyeli yargıçların görev yapacakları yeni yerleri belli oldu
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı
Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı
Osmaniye'deki uluslararası yarı maratona "21 Aralık en uzun gece" ayarı
Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi
Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı

Osmaniye’de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı. Kaza saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu’nun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesi yönüne doğru seyir halinde olan 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı havanımda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje  devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Osmaniye 7.12.2025 21:50:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ yolcu otobüsü devrildi yaralı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Karaçay Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

2

Osmaniyeli yargıçların görev yapacakları yeni yerleri belli oldu

3

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

4

Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

5

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi, 3 yaralı

6

Osmaniye'deki uluslararası yarı maratona "21 Aralık en uzun gece" ayarı

7

Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

8

Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi

9

Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı

10

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi