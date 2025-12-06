OSMANİYE’DE YOLCU OTOBÜSÜ TIR’A ÇARPTI: 7 ÖLÜ, 11 YARALI

Osmaniye’de Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye H.K.’nin (52) sürücülüğünü yaptığı 06 CSZ 834 plakalı çekici ve çekiciye bağlı 33 AGN 261 plakalı dorse ile sağ şeritte lastiginin patlamasi sebebiyle durdugu sırada; orta şeritte seyir halinde olan göre A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs içerisinde büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.