Osmaniye’de yüksek riskli gıdalara eş zamanlı denetim

Osmaniye'de et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satışının yapıldığı işletmeler ile toplu tüketim ve üretim yerleri denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satışının yapıldığı işletmeler ile toplu tüketim ve üretim yerlerinde yapılan denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri, iş yeri hijyeni ve personel hijyeni detaylı şekilde kontrol edildi. Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen resmi kontrollerin, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Bakanlık tarafından yürütülen program kapsamında, il genelinde yüksek riskli hayvansal gıda satış noktalarındaki denetimlerin önümüzdeki günlerde de yoğunlaştırılarak devam edeceği vurgulandı.